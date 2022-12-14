«Преклоняюсь перед жителями»

Губернатор Курской области Роман Старовойт вчера провел двухчасовую прямую линию с жителями, транслировавшуюся в соцсети и сразу по трем местным телеканалам. В эфире глава региона подробно рассказал о планах набрать около 6 тыс. добровольцев в отряды, которым предстоит «защищать регион, если это потребуется». Готовить их будут инструкторы ЧВК «Вагнер». Большее число вопросов, однако, касалось не спецоперации, а проблем с инфраструктурой. Граждане жаловались на «грязь по колено» на улицах и «желтую воду» из кранов, записывали видео на фоне разбитых грунтовок. Господин Старовойт разбирался в деталях обращений, посетовал на «физическую» усталость и объявил о разводе с женой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курский губернатор Роман Старовойт оказался очень откровенным во время «прямой линии» с жителями

Фото: telegram.org / @gubernator_46 Курский губернатор Роман Старовойт оказался очень откровенным во время «прямой линии» с жителями

Фото: telegram.org / @gubernator_46

Двухчасовой «Открытый разговор с Романом Старовойтом» на телеканалах «Сейм», ГТРК «Курск» и «ОТР-Курск» начался с показа губернатору и зрителям сюжетов, в которых неназванные жители региона рассказывали о «главных», по их мнению, событиях 2022 года. Они практически единогласно говорили о значении специальной военной операции и «хотя бы частичном» завершении пандемии коронавируса. «Россия наконец показывает свое могущество. Понятно, что мы скоро закончим спецоперацию нашей победой»,— уверял пожилой мужчина явно непризывного возраста, остановленный корреспондентами на улице. «Если нам скажут, что надо будет воевать,— будем воевать»,— поддерживал его курянин крепкого телосложения, которого местные тележурналисты застали с коробками покупок.

«У меня окрылись глаза на то, на что долго не открывались»,— заявляла девушка-студентка. Их комментарии продолжил репортаж из приграничного поселка, в котором солдат покупал в супермаркете еду «для своих пацанов», а активистка, чей муж был тяжело ранен на Украине, рассказывала о доставке бойцам продуктов и стирке их вещей.

Сюжеты предваряли выступление господина Старовойта об оперативной обстановке в регионе. «Я преклоняюсь перед жителями приграничных районов. Несмотря на обстрелы, они продолжают жить, работать и развиваться. Сотни людей объединяются и оказывают помощь вооруженным силам, которые дислоцируются в этих районах»,— отметил губернатор. «Те, кто покушается на наше спокойствие, несут ответственность,— продолжил он.— Наши вооруженные силы подавляют источники огня на другой стороне. Гарнизон области кратно увеличен, чтобы минимизировать возможность атаки со стороны Украины».

Общаться с жителями губернатору помогали трое ведущих, двое из которых принимали в прямом эфире звонки с жалобами, а третий зачитывал вопросы из соцсетей. Одной из первых тем стало формирование в регионе добровольного ополчения и условия его организации.

«Мы с самого начала спецоперации говорили с силовыми структурами о том, как можем поучаствовать в обеспечении безопасности своего региона. Сами жители готовы контролировать на улицах посторонних людей, проход техники. Уже в начале года около 2 тыс. человек охраняли объекты инфраструктуры. Сегодня в области формируется добровольная дружина "Патриот". Эти мужчины после серьезной подготовки будут защищать территорию региона, если это потребуется. Но их основным форматом участия станут добровольные пожарные подразделения. К сожалению, в регионе есть села, которые не прикрыты пожарными частями, особенно удаленные поселки в приграничье»,— рассказал господин Старовойт.

Он подтвердил, что обучать ополченцев будут инструкторы из частной военной компании «Вагнер» и Росгвардии: «Инструктажи будут проходить на площадках ЧВК в Краснодарском крае». По данным губернатора, сегодня в «дружину» в день записывается около 150 человек. Всего планируется набрать около 6 тыс.

«С каждым будет заключаться трудовой договор, в рамках него выплатим зарплату. Это будут небольшие деньги, от 15 тыс. руб. Все-таки речь идет о добровольческих инициативах»,— заключил господин Старовойт.

Во время этого, по выражению одной из ведущих, «разговора о героях» на экране появлялись жалобы, которые отправляли губернатору в студию куряне: «Когда в детской поликлинике появится дерматолог, а во взрослой — гастроэнторолог?»; «Разрушенные грунтовые дороги обещают сделать только к 2024 году…»; «В кранах непригодная для питья желтая вода, в которой нельзя купать детей»; «Многодетным семьям выдают участки, вокруг которых отсутствуют дороги и освещение» и так далее. Они оставались без ответа и быстро исчезали с экрана трансляции.

На звонки жителей (их, судя по ходу диалога, подключали в эфир без предварительной модерации и записи) губернатор отвечал подробно. Большинство из них касались конкретных коммунальных проблем в домах у курян либо разбитых дорог в их районах. Господин Старовойт вежливо общался с каждым из жалующихся по имени-отчеству, благодарил за звонок, записывал их адрес и суть проблемы, обещая «посмотреть глубже».

Часть вопросов из районов поступала к губернатору в формате видеообращений жителей. Роман Старовойт нажимал на стоящую перед ним сенсорную панель, выбирал на анимированной карте один из 28 муниципалитетов и смотрел запись. Начал он с приграничных и продолжил двигаться к югу и востоку. Жители вновь жаловались на инфраструктуру. От Тимского района выступили две пожилые женщины. Они стояли на фоне грунтовой дороги, на которой свежий снег смешивался с грязью. Пенсионерки попросили губернатора «засыпать наши ямочки», потому что «еще хочется пожить».

«Хочу пожелать авторам вопроса долгих лет жизни,— ответил господин Старовойт.— Я помню, что район запрашивал у Михайловского ГОКа отработанный щебень, чтобы засыпать улицы. Возьму ваш населенный пункт на заметку». Житель другого района просил поставить остановки возле нескольких поселков на одной из самых оживленных трасс региона: «Людям в любую погоду приходится ждать автобуса на обочине».

«Ни в одном году столько претензий по транспорту не было»,— пришел к выводу один из ведущих. «Претензии были всегда,— возразил ему губернатор.— Изменения невозможны без финансовой поддержки со стороны федерального бюджета. Сейчас мы рассчитываем на помощь правительства. И изменения вот-вот будут ощутимы для всех обывателей».

Отвечая на вопрос о сложностях с трудоустройством, господин Старовойт заявил о необходимости диверсификации экономики региона: «Было бы неправильно рассчитывать только на наши столпы Михайловский ГОК и Курскую АЭС. Конъюнктура по крупным предприятиям может меняться. Если бы мы опирались только на этих налогоплательщиков, год был бы сложным. К тому же очень важно, чтобы все районы развивались равномерно и мы имели не только какие-то обособленные точки роста».

Пока что, по словам губернатора, бюджет 2022 года «избежал секвестра и снижения социальных расходов» именно за счет крупнейших компаний. «По итогам 2021-го ГОК имел достаточно высокую рыночную стоимость, нам удалось сформировать на начало этого года подушку безопасности в 12 млрд руб. Мы смогли подготовиться к сложным временам, хотя, конечно, нисколько не предполагали, что все будет происходить именно так»,— рассказал губернатор. Он попытался убедить спросившего, что «любой человек с любой квалификацией при желании может найти работу с достойной зарплатой», близкой к средней по региону в 41 тыс. руб.

В конце эфира ведущая спросила губернатора о личном: «Вы не устаете? Как планируете отдыхать на Новый год?» «Если честно, этот сложный год дается мне физически тяжело. У меня и коллег нет выходных. Если бы не регулярные занятия спортом, вряд ли бы я справился»,— ответил Роман Старовойт. И сразу после этого, задумавшись, вероятно, о планах на каникулы, он сделал неожиданное заявление: «В конце прошлого года мы с супругой приняли решение развестись. Мы остались в хороших отношениях. Прошу отнестись с уважением к этому решению и моей личной жизни. Мы каждый день созваниваемся с детьми (у господина Старовойта две дочери.— «Ъ»). Я планирую провести новогодние праздники вместе с ними».

Сергей Калашников