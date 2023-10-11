Эстония расследует повреждение кабеля связи рядом с Balticconnector

Главнокомандующий ВМФ Эстонии Юри Саска сообщил, что проводится расследование повреждения кабеля связи, который тянется вдоль газопровода Balticconnector и принадлежит финскому оператору мобильной связи и интернет-провайдеру Elisa.

«Первые сведения об инциденте поступили к нам из Balticconnector, где с нами связался Elering (оператор системы передачи электроэнергии и природного газа Эстонии. — "Ъ") и сообщил, что давление в трубе резко упало. И что они закрыли трубу, и мы начали этим заниматься, связавшись с ВМС Финляндии. Оттуда пришла информация, что кабель Elisa тоже поврежден»,— сообщил ERR главком Юри Саска.

По словам главы ВМФ, повреждения Balticconnector в финских водах и кабеля связи Elisa «могут быть связаны, но могут быть и отдельными инцидентами». По словам министра, на бетон, которым была залита труба, могло быть внешнее воздействие, либо он мог отслоиться сам.

Поврежденный участок кабеля Elisa находится в экономической зоне Эстонии. Поврежденный участок Balticconnector — в экономической зоне Финляндии. Сегодня, 11 сентября, министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, где обсудят аварию на газопроводе. На встрече будет министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

8 октября около 02:00 операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили об утечке. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. Восстановление трубопровода между Финляндией и Эстонией займет несколько месяцев. 10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия.

Анастасия Ларина