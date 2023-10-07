Telegraph: Байден запросит у Конгресса пакет помощи Украине на $100 млрд

Президент США Джо Байден собирается запросить у американского Конгресса согласование на предоставление Украине крупнейшего пакета военной и финансовой помощи, сообщает издание The Telegraph. Объем этого пакета помощи может составлять порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года.

«Концепцию "большого пакета" решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до президентских выборов 2024 года»,— рассказал The Telegraph источник, близкий к Белому дому. Сейчас детали масштабного пакета помощи Украине прорабатываются. Утверждается, что, в частности, американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Киеву в рамках этого пакета.

В администрации господина Байдена подтвердили, что предоставление большого пакета помощи Украине на длительный срок является одним из рассматриваемых сейчас вариантов. При этом, официальный представитель администрации президента США пояснил изданию, что никаких предложений по поддержке Киева в Конгресс вносить не будет до избрания нового спикера Палаты представителей (предыдущий председатель законодательного органа, республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку 3 октября).

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Американский Белый дом заявил, что в настоящее время у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине, реализация долговременных программ помощи Киеву пока находится в подвешенном состоянии.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, уже в ноябре текущего года Киев может начать испытывать сложности с выплатой зарплат украинским госслужащим. Украинские власти для исправления ситуации намерены обратиться за получением срочных кредитов и займов от международных финансовых организаций.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов