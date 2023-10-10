В Конгресс США внесен законопроект о выделении военной помощи Израилю на $2 млрд
В Конгресс США внесен двухпартийный законопроект об оказании Израилю военной помощи на сумму $2 млрд, сообщила конгрессвумен от Республиканской партии Клаудия Тенни. По ее словам, США должны помочь Израилю улучшить системы противовоздушной обороны (ПВО).
По словам госпожи Тенни, авторами законопроекта помимо нее стали два конгрессмена от Демократической партии — Джош Готхаймер и Брэд Шнайдер. О готовности поддержать проект заявили 15 конгрессменов от обеих партий.
Средства, как заявила Клаудия Тенни, должны пойти на укрепление израильской системы ПВО Iron Dome («Железный купол»). «Соединенные Штаты должны поддержать наших израильских братьев и сестер, поддержать нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке в его праве защищать себя»,— подчеркнула политик. Другие детали военной помощи, которую она предлагает оказать Израилю, в заявлении не приводятся.
7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса», которые, по сообщениям СМИ, находятся там до сих пор. Сообщается, что исламисты убили и захватили в заложники несколько сотен человек. В ответ, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, ЦАХАЛ начал «долгую и трудную войну».
Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».