Байден заявил о готовности США отправить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Джо Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Он сообщил, что число погибших граждан США в Израиле за четыре дня военных действий достигло 14. В ближайшие дни в Израиль направится госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные военные силы. И позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня для вас есть одно слово: не надо. Жертвами этих трагических событий уже стали 14 американских граждан, число пропавших без вести уточняется»,— сообщил господин Байден в своем заявлении о ситуации в Израиле.

По словам президента США, он знаком с внесенными в Конгресс предложениями об оказании финансовой и военной помощи Израилю. В ближайшее время Белый дом совместно с конгрессменами выработает консолидированную позицию по этому вопросу. Сегодня конгрессвумен от Республиканской партии Клаудия Тенни сообщила, что в Конгресс внесен двухпартийный законопроект о выделении Израилю дополнительной помощи на $2 млрд, в него войдут средства на управление израильской системы противовоздушной обороны.

Господин Байден назвал атаку боевиков палестинского исламского движения «Хамас» на Израиль «актом терроризма» и заявил, что среди оказавшихся в заложниках мирных граждан есть американцы.

«В этой жизни бывают моменты, когда в этом мире высвобождается чистое, неподдельное зло, включая выворачивающие живот сообщения об убийствах младенцев, изнасилованиях, нападениях на женщин и выставлении их напоказ в качестве трофеев. Это терроризм. Как у президента, у меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках»,— сказал Джо Байден

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). В группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. США также увеличили число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в Ближневосточном регионе.

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Александр Кислов