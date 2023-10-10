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Коммерсантъ FM
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Sky News: исполком UEFA отменил допуск юношеских сборных РФ к турнирам

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в своем аккаунте в X. По его данным, в союзе пришли к выводу, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».

Официального подтверждения этой информации пока нет. Сегодня, 10 октября, в швейцарском Ньоне проходит заседание исполкома UEFA.

26 сентября исполком UEFA допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные. Предполагалось, что женские и мужские команды из РФ будут проводить матчи без флага, гимна страны, а также не в России. С решением UEFA не согласился Польский футбольный союз, заявивший, что польские сборные не будут соревноваться с российскими.

Подробности — в материале «Ъ» «До 17, не старше».

Лаура Кеффер

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