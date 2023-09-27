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Коммерсантъ FM
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До 17, не старше

UEFA разрешил играть российским юношам и девушкам

Первой спортивной структурой, отвечающей за командный игровой вид спорта, которая хотя бы немного смягчила режим полной изоляции в отношении представителей России, оказался Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Он санкционировал допуск на топовые соревнования под своей эгидой отечественных футболисток и футболистов в возрасте до 17 лет. Таким образом, теоретически они могут попробовать квалифицироваться на чемпионаты Европы, которые состоятся в будущем году.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что санкционировал допуск на соревнования под своей эгидой все футбольные сборные России, выступающие в категории U-17, то есть для игроков не старше 17 лет. Отстранение сборных старших возрастов и клубов остается в силе «до окончания конфликта на Украине». В заявлении UEFA говорится о том, что «дети не могут быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», а также о том, что «из-за затянувшегося конфликта» «целое поколение» юных игроков «лишено права соревноваться в международных футбольных турнирах». Президент структуры Александр Чеферин приравнял такого рода запреты к «дискриминации» детей. UEFA уточнил, что допущены юношеские сборные в нейтральном статусе, без возможности использовать национальную символику, а матчи смогут проводить только вне территории России.

В любом случае речь идет об очень заметном событии. После начала специальной военной операции на Украине вся спортивная отрасль России оказалась в тяжелом положении. Однако положение командных игровых видов является особенно сложным. В остальных после появления в марте новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), ранее настаивавшего на поддержании режима, по сути, тотальной изоляции в отношении российских спортсменов, он был существенно смягчен. Многие отечественные команды уже состязаются в топовых турнирах. Однако статус командных видов рекомендации никак не изменили. МОК, как и большинство спортивных федераций, по-прежнему считает невозможным их возвращение в международные соревнования даже с жесткими ограничениями и оговорками, и в этом смысле решение UEFA похоже на небольшой прорыв.

Забавно, что он состоялся благодаря организации, с которой Россия относительно недавно вроде бы собиралась порвать отношения. Еще в конце прошлого года Российский футбольный союз (РФС) признал, что рассматривает вариант с переходом из-под эгиды UEFA под эгиду Азиатской конфедерации футбола (AFC). Он так и не состоялся, но за все время изоляции, предусматривающей запрет на участие в официальных играх, сборная России никогда не встречалась в товарищеских матчах с европейскими соперниками, пересекаясь как раз в основном с командами из Азии: с киргизской, таджикской и узбекской — в 2022 году, с иранской, иракской и катарской — в 2023-м (кроме них ее оппонентами дважды были египтяне). Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал «РИА Новости», что, по его мнению, решение UEFA свидетельствует о том, что он «заинтересован в РФС и нашем футболе в целом».

Ближайшие крупные турниры для сборных до 17 лет — это чемпионаты Европы. Мужской пройдет на Кипре в мае—июне 2024 года, женский — в Швеции в мае. Оба предваряют квалификационные турниры. При этом состав групп мужского уже сформирован. Однако, по идее, это не должно превратиться в непреодолимое препятствие для сборной России. Дело в том, что в пресс-релизе UEFA отмечается, что его исполком обратился к администрации структуры с просьбой обеспечить участие российских команд в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже прошла.

Алексей Доспехов

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