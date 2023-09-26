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Коммерсантъ FM
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Исполком UEFA допустил к международным соревнованиям юношеские сборные РФ

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные, следует из пресс-релиза на сайте конфедерации. Исполком также обратился к руководству организации с просьбой выработать механизм для восстановления российских сборных до 17 лет.

Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ

Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ

Заседание исполкома состоялось сегодня, 26 сентября, на Кипре. По его итогам было решено, что несовершеннолетние игроки из России будут допущены к соревнованиям. Отмечается, что все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории РФ.

«UEFA осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе»,— говорится в заявлении организации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA отстранили сборную РФ и российские клубы от всех международных соревнований. Попытка Российского футбольного союза опротестовать решения в Спортивном арбитражном суде была безуспешной. В сентябре UEFA не допустил сборную России к жеребьевке на отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 года. 21 сентября президент FIFA Джанни Инфантино допустил участие российской сборной в чемпионате мира по футболу в 2026 году, но отметил, что решение по этому вопросу еще не принято.

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