Сборные Польши по футболу не будут соревноваться с юношескими командами России

Сборные Польши не будут соревноваться с российскими командами, заявил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. 26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил о решении допустить на топовые соревнования под своей эгидой российские юношеские сборные.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома UEFA. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение»,— написал господин Кулеша в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее об аналогичном решении заявила Футбольная ассоциация Англии.

Исполком UEFA 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не в России. Отстранение сборных старших возрастов и клубов, о котором было объявлено в феврале 2022 года, будет действовать до окончания военного конфликта России и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «До 17, не старше».