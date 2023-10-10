Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец Балтийска
Одним из двух погибших в Израиле россиян оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький. Об этом рассказала «РИА Новости» его мать Наталья Беленькая.
Фото: Социальные сети Дениса Беленького
Россиянин переехал в Израиль в 1992 году из Риги. Он уехал с бабушкой, которую уволили с работы из-за незнания латышского языка. Как уточнила его мать, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля. «Умер как герой. Вчера похоронили со всеми почестями»,— добавила госпожа Беленькая.
В Израиле Денис Беленький работал полицейским. «Он полицейский, погиб при нападении на город. Они вышли и забаррикадировались в станции полицейской. Позже он пошел спасать других полицейских и погиб при этом спасении»,— рассказала «Известиям» старшая дочь погибшего.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Представитель движения утверждал, что в заложниках у «Хамаса» люди с двойным гражданством, в том числе с российским. Позднее в «Хамасе» сказали, что не могут предоставить точные данные.
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