«Хамас» уклонился от раскрытия данных о количестве и гражданстве заложников
Палестинское движение «Хамас» не располагает точными данными о количестве и гражданстве захваченных заложников, заявил «РИА Новости» представитель движения Хусам Бадран. Ранее сообщалось, что в их числе есть люди с гражданством РФ.
«Мы все еще находимся в самом разгаре этой битвы, и сейчас все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах… Поэтому подробное заявление на эту тему сейчас не имеет смысла»,— утверждает господин Бадран.
Война между Израилем и «Хамасом» ведется с 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским, и что движение поддерживает контакты с РФ по этому вопросу. У посольства РФ подтвержденных данных нет.
О развитии событий — в материале «Ъ» «Шок без трепета».