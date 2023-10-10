Источник сообщил о взрыве бытового газа в доме на улице Гагарина

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на ул. Гагарина, 68, в Самаре в понедельник утром. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту хлопка бытового газа в здании. Он произошел в понедельник утром. От него пострадали несколько квартир.

Контрольный орган вместе с чиновниками решают вопрос с предоставлением временного жилья собственникам поврежденных помещений. Ранее сообщалось о пожаре в здании.

Пламя охватило два этажа. Двое пострадали.

До этого в Самаре произошел пожар в жилом доме на ул. Гастелло. По предварительной информации, это случилось из-за неосторожного курения.

Георгий Портнов