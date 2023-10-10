В Самаре двое пострадали на пожаре в жилом доме

Площадь пожара, локализованного ранее в жилом доме на ул. Гагарина, 68, в Самаре, составила 80 кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«Погибших нет, пострадали два человека: госпитализированы женщина с ожогами и мужчина с отправлением продуктами горения»,— говорится в сообщении.

Также огнеборцы спасли 14 человек. Ранее пламя охватило два этажа здания.

Причина происшествия будет установлена позже. Огонь локализован в 8:54 (MSK+1).

До этого в Самаре произошел пожар в жилом доме на ул. Гастелло. По предварительной информации, это случилось из-за неосторожного курения.

Георгий Портнов