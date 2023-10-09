Пожар в жилом доме на Гастелло в Самаре мог произойти из-за горящего окурка

Установлена предварительная причина пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Гастелло в Самаре. Происшествие случилось в воскресенье вечером. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС Самарской области

«Предварительная причина ночного пожара в Самаре – неосторожность при курении»,— говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в доме на ул. Гастелло, 47, поступило на пульт дежурного в воскресенье в 23:45 (MSK+1). Горели домашние вещи в квартире на третьем этаже здания.

Из дома эвакуировали 30 жителей. С помощью спасательных устройств были спасены 20 человек, из них – двое детей.

Кроме того, госпитализирован мужчина 1966 года рождения. Пожар ликвидировали на площади 30 кв.м в 00:20 в понедельник. Огонь тушили 11 единиц техники и 41 человек.

Георгий Портнов