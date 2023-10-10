В Самаре горят два этажа жилого дома в Октябрьском районе

Пожар начался в многоквартирном жилом доме в Октябрьском районе Самары во вторник утром. Информация о происшествии на ул. Гагарина, 68, поступила на пульт дежурного в 8:18 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в квартирах на первом и втором этажах»,— говорится в сообщении.

Из здания эвакуируют людей. Спасено четверо.

Площадь пожара уточняется. Огонь тушат 66 человек и 20 единиц техники. Пламя локализовано в 8:54.

Ранее в Самаре произошел пожар в жилом доме на ул. Гастелло. По предварительной информации, это случилось из-за неосторожного курения.

Георгий Портнов