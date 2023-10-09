Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 593-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 октября

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему помощи Украине от США. Украинская разведка признала три неудачные попытки захвата ЗАЭС. Новая международная встреча по Украине может пройти в конце октября. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:35. Доллар выше 101 рубля на бирже, евро — выше 106.

10:26. Движение по Крымскому мосту будет приостановлено днем 10 октября для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ.

10:07. В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбуждено дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, сообщили в ФСБ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

9:45. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака «Хамаса» на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины, об этом он заявил в эфире канала CBS News.

9:07. Американская инвесткомпания Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости».

8:47. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США.

8:41. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами.

8:41. Ведется согласование даты международной встречи по Украине в Турции по дипломатическим каналам, сообщил источник «РИА Новости» в Анкаре. По данным российского госагентства, предварительно, она состоится в последней декаде октября. Предполагается, что РФ не получит приглашение. Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали «формулу Зеленского».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 592-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...