Что происходит после ввода войск России на Украину. День 593-й

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему помощи Украине от США. Украинская разведка признала три неудачные попытки захвата ЗАЭС. Новая международная встреча по Украине может пройти в конце октября. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:35. Доллар выше 101 рубля на бирже, евро — выше 106.

10:26. Движение по Крымскому мосту будет приостановлено днем 10 октября для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ.

10:07. В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбуждено дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, сообщили в ФСБ.

9:45. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака «Хамаса» на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины, об этом он заявил в эфире канала CBS News.

9:07. Американская инвесткомпания Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости».

8:47. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США.

8:41. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами.

8:41. Ведется согласование даты международной встречи по Украине в Турции по дипломатическим каналам, сообщил источник «РИА Новости» в Анкаре. По данным российского госагентства, предварительно, она состоится в последней декаде октября. Предполагается, что РФ не получит приглашение. Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали «формулу Зеленского».