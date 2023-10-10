Просто теракт и никакого сочувствия

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло первое уголовное дело о теракте, возбужденное в ДНР по Уголовному кодексу России. Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ. Пульт от взрывного устройства фигурантка забыла дома, а когда вернулась с ним, ее уже ждали силовики, вызванные бдительными очевидцами закладки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Навальная (слева)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Ирина Навальная (слева)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как сообщили “Ъ” в прокуратуре ДНР, утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 25-летней Ирины Навальной. Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд. В самом суде “Ъ” сказали, что пока дело до него еще не дошло.

Ирина Навальная обвиняется УФСБ по ДНР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта, не доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам), а также п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств).

По версии следствия, действуя по поручению СБУ, представитель которой связывался с девушкой по телефону, госпожа Навальная в сентябре прошлого года отправилась на развалины одного из частных домов, откуда забрала спрятанное ее сообщниками взрывное устройство и пульт для дистанционного управления им. СВУ она хранила дома, пока не получила новую инструкцию — в последний день референдума о присоединении ДНР к России, 27 сентября 2022 года, отправиться к зданию администрации Приморского района Мариуполя, в котором находился участок, заложить и взорвать бомбу. За это ей, по данным следствия, обещали 100 тыс. гривен (тогда около 275 тыс. руб.) и помощь в выезде на Украину, откуда она могла бы затем перебраться в страны Евросоюза. Сказав дома, что она поедет кататься на велосипеде, девушка подъехала к зданию, а пакет с бомбой бросила через дорогу от него.

Сразу взорвать бомбу она не смогла, так как забыла пульт, а когда вернулась на место, ее уже ждали сотрудники министерства госбезопасности и МВД ДНР. Оказалось, что на девушку с подозрительным пакетом, который она потом бросила, обратил внимание местный житель, ехавший мимо на автомобиле. Очевидец и вызвал силовиков.

Расследование, начатое МГБ, стало первым в ДНР уголовным делом по ст. 205 УК РФ, а завершали его уже сотрудники, перешедшие на работу в УФСБ по республике. По заключению взрывотехников, мощность СВУ составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а в качестве поражающих элементов в нем были болты и гайки. Приводить в действие СВУ рекомендовалось с расстояния не более 100 м, а еще лучше — ближе. Якобы мощности передатчика могло не хватить на сигнал о подрыве. Впрочем, существует версия, что организаторы теракта хотели не только устроить громкую провокацию во время голосования, но и убрать ее исполнителя в результате того же взрыва.

Видеозапись допроса задержанной была размещена чекистами в СМИ и соцсетях. Из нее следовало, что фигурантка признала вину, осознавая, что ее действия могли привести к гибели людей. «У меня с эмпатией (сочувствие другим.— “Ъ”) проблемы»,— ответила она на вопрос о том, почему вовремя не остановилась.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев