Лекарство для госзаказа

Поставщики лекарств в аптеки усиливают работу в государственном сегменте в условиях снижения темпов роста коммерческого рынка. Так, дистрибутор «Гранд Капитал» попал в госпрограмму «14 высокозатратных нозологий», претендуя на поставки одного из самых затратных препаратов, закупаемого на 6–7 млрд руб. в год. Бюджетный сегмент отличается стабильной оплатой, но требует расходов на отдельную команду, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фармдистрибутор «Гранд Капитал» заключил первый контракт с Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН), обнаружил “Ъ” на портале государственных закупок. Компания поставит экулизумаб от орфанного заболевания — атипичного гемолитико-уремического синдрома — на 755 млн руб.

Экулизумаб — один из самых затратных препаратов госпрограммы, который ежегодно централизованно закупается на 6–7 млрд руб. В 2023 году на закупки лекарства выделено 6,9 млрд руб. Традиционно поставщиком препарата под наименованием «Элизария» «Генериума» выступает «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

«Гранд Капитал» Дениса Ременяко, по данным DSM Group, по итогам 2022 года был четвертым дистрибутором по поставкам лекарств в розницу, заняв 9,9% этого рынка. Выручка головной структуры «ФК Гранд Капитал» в 2022 году выросла на 13,6%, до 113,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 775,7 млн руб. В группу также входит аптечная сеть «Сердце России», включающая свыше 200 точек.

«Гранд Капитал» ранее участвовал только в региональных госзакупках. В компании сообщили “Ъ”, что усиление направления бюджетных продаж — одна из приоритетных задач компании. Там говорят, что планируют в перспективе пяти лет стать одним из лидеров государственного сегмента, поставляя препараты не только по 14 ВЗН, но и другим федеральным программам. Для этой цели в «Гранд Капитал» приглашена команда менеджеров во главе с Андреем Телятниковым, который ранее работал в дистрибуторских компаниях «Ланцет», «Ирвин-2» и «Джи Ди Пи». Последняя за три года с начала работы по госконтрактам вошла в десятку крупнейших дистрибуторов этого рынка, сообщало отраслевое издание GxP News.

Темпы роста коммерческого фармрынка замедляются, и дистрибуторы стараются диверсифицировать бизнес, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным DSM Group, в 2022 году продажи лекарств в аптечной рознице в условиях ажиотажного спроса весной выросли на 15,4% в деньгах, в этом году аналитики компании ожидают увеличения показателя на 6,4% год к году.

Другие традиционно работающие в аптечном сегменте дистрибуторы — «Протек», «Пульс» и БСС — уже вышли на бюджетный рынок. Гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский говорит, что компания наращивает долю прямого участия в аукционах и считает этот сегмент одним из приоритетных направлений своей бизнес-стратегии на ближайшие годы. А дистрибутор «Катрен», напротив, еще в 2019 году объявил о прекращении работы на бюджетном рынке. В «Пульсе», БСС и «Катрене» на вопросы “Ъ” не ответили.

Как отмечает Сергей Шуляк, госсегмент — достаточно сложный и требует расходов на отдельное подразделение. По его словам, когда продажи в аптечном сегменте росли заметнее, дистрибуторы не спешили развивать бюджетное направление. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает, что бюджетный рынок привлекателен стабильностью финансирования и гарантией оплаты. По его словам, сейчас у дистрибуторов в фармрознице выросли риски неоплаты товара, и те требуют от аптек дополнительных гарантий.

В 2022–2023 годах сразу два крупных дистрибутора, работавших на коммерческом рынке, столкнулись с трудностями. «Профитмед» проходит процедуру банкротства, в которую пытается включиться «Фармстандарт» (см. “Ъ” от 19 сентября). В октябре этого года производитель укупорочных средств «Еврокэп» и Сбербанк подали заявления о банкротстве пермского поставщика лекарств «Годовалов».

Полина Гриценко