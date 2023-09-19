Кредитор остается без права голоса

«Фармстандарт» Виктора Харитонина и связанные с ним компании пытаются включиться в процесс банкротства одного из крупных фармдистрибуторов «Профитмеда», требуя с него 2,6 млрд руб. Против выступают другие крупные кредиторы, подозревая структуры «Фармстандарта» в аффилированности с поставщиком лекарств. Если суд согласится с этими доводами, то компании господина Харитонина не смогут выбирать арбитражного управляющего и не будут иметь право голоса на собраниях кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ряд банков, включая СМП-банк, банк «Зенит», Ингосстрах-банк, ВЭБ.РФ, финансировавшие фармдистрибутора «Профитмед», проходящего сейчас процесс банкротства, подали возражение о включении «Фармстандарта» и его структур в реестр требований кредиторов. Эту информацию “Ъ” обнаружил в материалах арбитражного суда. Против также выступил и временный управляющий Андрей Шелудько. В материалах суда говорится, что дистрибутор задолжал «Фармстандарту» и двум структурам его владельца Виктора Харитонина — «Фармстандарт-УфаВита» и Аресбанку — почти 2,6 млрд руб.

Кредиторы просят проверить «Фармстандарт» и связанные с ним структуры и «Профитмед» на аффилированность. Андрей Шелудько подтвердил, что крупные кредиторы выразили «разумные сомнения». Он добавил, что участники представят дополнительные материалы в доказательство своих позиций на заседаниях по этому вопросу.

В ВЭБ.РФ сообщили “Ъ”, что задействуют «весь доступный правовой инструментарий для возврата задолженности». В Ингосстрах-банке от комментариев отказались. В остальных кредитных учреждениях и «Фармстандарте» на запрос “Ъ” не ответили.

Виктор Харитонин числился среди соучредителей «Профитмеда». Вместе с Алексеем и Ольгой Свириными он основал ФК «Профит Хауз», которой в 2002 году принадлежали 24,2% в «Профитмеде». Среди учредителей «Профитмеда» также был его гендиректор Дмитрий Свирин, председатель совета директоров Евгений Стригас. Актуальных данных о владельцах фармдистрибутора нет.

Проблемы у «Профитмеда» начались год назад, когда к компании стали массово подавать иски поставщики. В начале 2023 года было арестовано имущество Дмитрия Свирина. В мае в компании введено наблюдение. По итогам 2022 года «Профитмед» занял 10-е место в рейтинге крупных фармдистрибуторов DSM Group с выручкой 56,8 млрд руб.

Пока самый крупный кредитор «Профитмеда» — Сбербанк, требующий с дистрибутора 2,1 млрд руб. Там отказались от комментариев. Если структуры «Фармстандарта» будут включены в реестр, то уже они смогут претендовать на статус крупнейшего кредитора и, соответственно, иметь перевес голосов на собраниях.

Источник “Ъ” на фармрынке говорит, что сейчас структур Виктора Харитонина нет среди совладельцев «Профитмеда». Но доказать аффилированность компаний возможно, даже если юридически они не связаны, утверждает младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. Но на практике это обычно сложно сделать, отмечает старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова.

Она добавляет, что, судя по судебным актам, независимые кредиторы просят о понижении очередности удовлетворения требования аффилированных лиц, возникших в результате предоставления «Профитмеду» компенсационного финансирования. Такой субординированный кредитор, по словам госпожи Тихоновой, с одной стороны, обладает полным набором процессуальных прав участника дела о банкротстве, с другой — не сможет претендовать на распределение конкурсной массы наравне с независимыми кредиторами, не будет участвовать в выборе арбитражного управляющего или иметь право голоса на собраниях кредиторов.

Полина Гриценко