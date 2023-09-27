Лекарства хотят отпускать автоматически

Московские предприниматели обратились в Минздрав России с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Они полагают, что это поможет жителям отдаленных регионов, где не всегда есть полноценные аптеки. Представители фармотрасли отмечают, что отпускать лекарства должен фармацевт, который «защитит человека от возможных ошибок и даст правильную консультацию». Но вендоры указывают, что в некоторых странах продавать лекарства в аппаратах — уже нормальная практика, и в России технически она также может быть реализована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Обращение в Минздрав написали члены рабочей группы по цифровизации при омбудсмене по защите прав предпринимателей Москвы. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, член рабочей группы Вадим Ткаченко уточняет, что общественники неоднократно получали соответствующие обращения от аптечных сетей и на их основе разработали инициативу, которая призвана улучшить доступность лекарств. Они уточняют, что продавать рецептурные лекарства можно с помощью системы электронных рецептов на основе QR-кода.

Вендинговые автоматы — это аппараты, предназначенные для реализации различных товаров и услуг без помощи продавцов. Первые вендинговые автоматы с парафармацевтическими товарами появились в России в конце 2012 года. Основные группы товаров, выбранные для продажи через фармабоксы,— это БАДы, предметы личной гигиены, снеки, товары для оказания первой помощи, а также косметические средства. Но рецептурные препараты в России запрещено продавать через автоматы, а также в продуктовой рознице. А безрецептурные лекарства можно продавать через автомат только в аптеке, в присутствии фармацевта.

По мнению Вадима Ткаченко, вендинговые аппараты с таблетками можно было бы установить как в поликлиниках, так и в отдельных магазинах или других учреждениях. Особенно это было бы актуально для дальних регионов и труднодоступных местностей, в первую очередь сельских, говорит он, где может быть сложно добраться до больницы, чтобы получить рецепт и препарат. Он подчеркивает, что идея «вполне реализуема технически», а также привлекательна для инвесторов и выгодна для бизнеса. «Такая мера даст возможность малому и среднему бизнесу конкурировать с крупными игроками. Поскольку для установки вендинговых аппаратов не нужно будет получать соответствующие разрешения и оформлять аптечные пункты в соответствии с нормативными документами,— продолжает господин Ткаченко.— При этом, конечно, должны быть соблюдены и меры предосторожности. Так, сами аппараты будут оснащены камерами и техническими мерами защиты. Также будет вестись реестр как аппаратов, так и выданных электронных рецептов, которые будут отслеживать Минздрав или Росздравнадзор». В Минздраве РФ на момент публикации инициативу не прокомментировали.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова напоминает, что с инициативой увеличить доступность лекарств последние годы выступали многие: «Почта России», предприятия нетопливного сектора АЗС (с предложением об открытии аптечных пунктов на автомобильных заправках), маркетплейсы. Однако никто так и не смог реализовать проекты по доставке лекарств в удаленные регионы. «Много ожиданий было связано с законом о дистанционной торговле, который, как предполагалось, должен был решить проблему обеспечения лекарствами труднодоступных регионов. Оказалось, что востребованность онлайн-доставки актуальна только для крупных городов, но никак не для удаленных регионов, в первую очередь, из-за стоимости логистических услуг. Насколько инициатива автоматизированных систем выдачи препаратов будет востребована на селе?» — задается вопросом госпожа Титова. Она также отмечает, что основную функцию аптеки — обеспечить пациента лекарствами и медизделиями для профилактики и лечения заболеваний — может выполнять только фармацевт, то есть «специалист, который защитит человека, выбирающего лекарственный препарат, от возможных ошибок или даст грамотную консультацию». Лилия Титова выразила надежду, что инициатива внедрения автоматизированной выдачи лекарств «не найдет своей поддержки, и здравый смысл возобладает над предпринимательским творчеством».

Гендиректор рязанской сети «Аптека Фарма» Александр Миронов также критически отнесся к предложению московских предпринимателей. Он полагает, что эта инициатива может создать разные условия для аптек и вендинговых операторов. «Для хранения рецептурных лекарств аптекам нужно соблюдать огромный пул требований: по свету, температурному режиму, фиксации оборота. Торговые автоматы просто не смогут выполнить эти условия. Если давать послабления вендинговому бизнесу, то необходимо дать послабления и аптекам», – рассуждает господин Миронов. К тому же, добавляет он, система электронных рецептов заработала лишь в части регионов, и пользуются ими неактивно: в 14 московских аптеках «Аптека Фарма» не выдано ни одного препарата по электронному рецепту.

Представители вендоров настроены более оптимистично. Президент группы компаний Uvenco, президент Союза операторов торговых автоматов Борис Белоцерковский отмечает, что, например, во Франции продажа безрецептурных лекарств типа аспирина через автоматы — «нормальная практика». И она решает сразу несколько проблем: автоматы могут быть установлены на площади 1–2 кв. м практически в любой локации с достаточной проходимостью; они работают в режиме 24/7; маловероятно формирование очередей у автоматов, что снижает риск заражения во время эпидемий. Технически продавать лекарства в автоматах с помощью электронных рецептов в России возможно, считает господин Белоцерковский. Современные автоматы, по его словам, способны распознавать не только QR-коды на электронных рецептах, но и лица. Они могут работать с Единой биометрической базой, что исключает риск бесконтрольной продажи лекарственных средств, а также других товаров, которые в настоящий момент имеют те или иные ограничения для свободной продажи.

Член правления Союза операторов торговых автоматов Иван Попов (курирует блок продажи медизделий в вендинге) полагает, что такие автоматы могли бы работать как часть аптеки — как, например, в Италии, где почти в каждой аптеке в витрину встроен торговый автомат, который в ночное время продает часть аптечного ассортимента.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил “Ъ”, что предложение предпринимателей вызывает вопросы, прежде всего, о безопасности пациентов. «Лекарственные препараты требуют специальных условий хранения — где гарантия, что эти условия будут соблюдены на всем протяжении нахождения упаковки в аппарате? Как будут реализованы оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателя? — комментирует господин Кузнецов.— Ну и отсутствует возможность получить консультацию фармацевтического работника, которая есть при личном обращении в аптеку».

Напомним, на прошлой неделе группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который разрешает участковым больницам продавать лекарства наравне с аптечными и фельдшерско-акушерскими пунктами в селах, чтобы расширить их доступность лекарств для сельских жителей. Один из авторов инициативы зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев поясняет: отпуск будет производиться исключительно специалистами с фармацевтическим образованием и в ЛПУ тех населенных пунктов, где нет стационарных аптек. «Что касается предложения коллег, на мой взгляд, до такой степени упрощать продажу рецептурных лекарств нельзя, это приведет к негативным последствиям,— комментирует господин Нифантьев.— Мы должны соблюдать баланс между физической доступностью лекарств и безопасностью пациентов, в том числе оградить наших сограждан от самолечения. А в данном случае кто будет проверять рецепт, кто сможет оказать дополнительную консультацию по применению препарата?»

Наталья Костарнова, Полина Гриценко