Прайс-лист на белые облака

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Коммерсантъ FM
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В ЕЦБ ожидают умеренного спада ВВП от реализации углеродного плана ЕС

Экономисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) представили доклад о возможных макропоследствиях для зоны евро «перехода к низкоуглеродной экономике» — быстрого поднятия цен на выбросы CO2 до 2030 года. Выводы ЕЦБ близки к прогнозам ОЭСР и МВФ по той же теме: для стран ЕС реализация соответствующей европейской «дорожной карты» будет умеренно влиять на инфляцию, снизит потенциал ВВП на предельно 1,2%, частное потребление — на 2,7% к 2030 году. Целей по снижению выбросов CO2 к 2030 году достигнуть не удастся — они расчетно снизятся на 11% при плане в 46%, при более энергичных попытках достичь «климатических целей» затраты экономик ЕС должны быть существенно больше.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доклад ЕЦБ «Макроэкономические аспекты перехода к низкоуглеродной экономике» выпущен вчера за авторством сотрудников европейского регулятора Клауса Бранда, Гюнтера Коеэнена, Джона Хатчинсона и Артура Сен-Гюилема. Он представляет результаты расчетов ЕЦБ последствий реализации (уже начавшейся в 2022 году) «дорожной карты» ЕС по быстрому снижению выбросов CO2 экономиками стран зоны евро, роста цен выбросов со средних €85/tCO2 в 2021 году до €140/tCO2 в 2030 году и всех предусмотренных «картой» мер при ожидаемой среднесрочной реакции на них и экономик ЕС, и всего остального мира. Условия для моделей совпадают с условиями, рассчитанными для мира в прошлогоднем докладе ОЭСР на эту тему и, в меньшей степени, с моделями соответствующих работ МВФ в 2022–2023 годах. Работа ЕЦБ важна тем, что, по существу, она близка к официальному прогнозу еврорегулятора (несмотря на статус академического исследования) по этой теме: экономисты ЕЦБ в данном случае подтверждают выводы коллег из ОЭСР и МВФ о предполагаемой макроэкономической цене реализации «дорожной карты» и возможных по этой цене результатах.

Согласно расчетам в работе (и вопреки популярному в среде климатических скептиков мнению), «карбоновый налог» в ЕС вряд ли вызовет существенное проинфляционное давление (отклонение от расчетных цифр инфляции в еврозоне в пределах плюс 0,4 — минус 0,2 процентных пункта, п. п., на горизонте до 2030 года). ВВП зоны евро «дорожная карта» ЕС снизит чуть более чем на 1,2% от потенциала к 2030 году, частное потребление, в том числе домохозяйств — на 2,7% в 2030 году. Пик сокращения инвестиций придется на 2024–2025 годы, когда они снизятся на 4,2–4,3%, в 2030 году снижение уменьшится до менее 3%. Последний вывод особенно скептичен, поскольку планы Еврокомиссии предполагают, что «углеродный налог» способен привести к росту инвестиций в возобновляемые источники энергии на уровне 6% ВВП ЕС, то есть порядка €1 трлн. Что касается дополнительных поступлений в бюджеты от «углеродного налога», то до 2030 года ЕЦБ оценивает их в масштабах от 0,3% до 1,1% ВВП еврозоны.

Впрочем, констатируют экономисты ЕЦБ, эти вполне умеренные затраты, видимо, не приведут, по крайней мере до 2030 года, к выполнению показателей «дорожной карты» в отношении стран ЕС по собственно выбросам СО2. Напомним, «карта» предполагает их сокращение в 2030 году на 46% (контрольный показатель этого года при расчете перехода к углеродно-нейтральной экономике ЕС к 2050 году), в ЕЦБ предполагают, что реализация плана на практике снизит выбросы в среднем в зоне евро на 11%. Более энергичные усилия ЕС по борьбе с антропогенным изменением климата, констатируют в ЕЦБ, могут, естественно, дать лучший для Еврокомиссии с точки зрения поставленных климатических целей результат — однако и будут стоит экономике зоны евро, основной для ЕС, более существенного спада ВВП, инвестиций и частного потребления, но не инфляции.

В ЕЦБ также рассчитали возможные последствия для внешнеторговых партнеров зоны евро итогов выполнения «дорожной карты» ЕС. Предполагается, что возможности экспорта в ЕС России сократятся на 9%, Канады — на 2,2%. США практически ничего не теряют и не выигрывают, как и Великобритания, основные выигрывающие — Китай, 1,7%, и Япония — 2,4%. Сама зона евро улучшит экспортный потенциал на 0,5% — в масштабах потерь по ВВП это очень слабое утешение.

Дмитрий Бутрин

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