Доллар на все сто

Доллар на Мосбирже 9 октября стоил дороже 102 руб. — это максимум с марта прошлого года. За евро давали более 107 руб. К вечеру курс немного скорректировался: доллар на закрытии торгов зафиксировался в районе 99 руб. Большинство экспертов объясняют слабость и волатильность российской валюты отсутствием явных мер поддержки властей и окончанием налогового периода.

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Ситуация складывается таким образом, что против рубля действует сразу несколько факторов, полагает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Первый фактор — снижение цен на нефть, причем оно носит скорее среднесрочный характер. Отскок вверх к уровням конца августа едва ли предвидится. Второй — фактор спроса на рубли и на валюту на внутреннем валютном рынке России. Налоговый период закончился, и в условиях отсутствия дополнительного спроса на рубли это тоже сильно давит.

Третья причина неявная, она связана со ставками. Если ключевая и ставка в виде доходности ОФЗ растет, это все равно не сильно влияет на валютный рынок. Соответственно, это ослабляет эффективность денежно-кредитной политики и не препятствует дальнейшей девальвации рубля. Экономические агенты это чувствуют, рост ставок, естественно, препятствует деловой активности, его эффективность невысока, и это тоже способствует фактически дальнейшему укреплению доллара и девальвации национальной валюты».

Как следует из статистики ЦБ, последние полгода граждане продают наличной иностранной валюты больше, чем покупают. Так, с марта по июнь россияне ежемесячно избавлялись от доллара на суммы в 22,5 млрд руб. и даже 32 млрд руб. В июле показатель достиг годового максимума — 74 млрд руб., а в августе составил 33,3 млрд руб. При этом наличную валюту граждане приобретают в основном под вывоз.

В ближайшие недели на фоне негативных ожиданий по поводу курса российской валюты прогнозировать ее укрепление вряд ли стоит. Так считает директор Центра исследований экономической политики Олег Буклемишев. По его словам, развороту мог бы способствовать существенный рост нефтяных котировок:

«Ожидание — самый важный фактор в сложившейся в данной сфере ситуации. У правительства и Центрального банка на текущий момент нет мощных инструментов воздействия на нее. Или они не желают их применять. По инерции ситуации будет катиться туда, куда катится. Если на нефтяном рынке не происходит ничего драматического, то, по всей видимости, ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, какое-то время будет сохраняться с инерционной составляющей, двигающейся в сторону ослабления рубля».

Между тем 9 октября на фоне конфликта между Израилем и «Хамас» нефть Brent подорожала более чем на 5%, но затем этот рост почти сошел на нет. Если серьезной эскалации не последует, цена на эталонный сорт, скорее всего, будет держаться в районе $85 за баррель, считает эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович:

«Что касается влияния ближневосточного фактора, все будет зависеть от уровня эскалации. Если начнется наземная операция Израиля, она будет кровавая, при этом будут вовлечены новые палестинские группировки, станут помогать арабские страны или Иран, тогда нефть может снова резко вырасти в цене.

Если же нет, думаю, она останется на том же уровне, что и сейчас. Если не будет экстрима в плане вовлечения других сторон напрямую в палестино-израильский конфликт, нефть будет примерно на той отметке, на которой она находилась в начале октября 2023 года. Вполне может остаться $85. В случае эскалации могут быть разные сценарии».

Президент Владимир Путин называл меры поддержки рубля правильными, и результаты, по его словам, «будут хорошие». На вопрос, когда их эффект станет заметен, помощник президента Максим Орешкин сказал: «Рано или поздно».

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Андрей Загорский