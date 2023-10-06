Рубль тренирует терпение

Рубль усилил падение. Евро приближается к 106,5 руб., доллар вышел за 101 руб. Последний раз курсы держались на таких уровнях в середине августа. Ослабление рубля 5 октября совпало с речью Владимира Путина на «Валдае», в которой он снова раскритиковал страны Запада. За неделю доллар подорожал более чем на 3,5 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

И вряд ли властям удастся развернуть тренд без более жесткого валютного контроля, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин:

«Повышение ставки на рубль сейчас практически никак не влияет. Это не приведет к тому, что на российский рынок хлынут горячие иностранные деньги и, собственно, за счет ажиотажного спроса на рублевые активы укрепят рубль, как это было до СВО.

Повышение ставки в августе оказало минимальное влияние — так, на уровне ожиданий. Оно немного сказалось на распределении активов, но не более того. Если мы уже видим профицит по счету текущих операций, точнее, его сохранение, то очевидно, что проблема не с ценами на нефть, а с тем, что компании по-прежнему предпочитают хранить деньги за рубежом в виде валюты. И многие частные лица, кстати, тоже.

Поэтому для того, чтобы обеспечить постоянный спрос на валюту, приходится поддерживать положительный профицит по счету текущих операций. Когда в 2022 году ЦБ ужесточил ограничения на движение капитала, мы видели сильное укрепление рубля. Как только ограничения были сняты, баланс спроса-предложения валюты тут же сместился в другую сторону. Сложно придумать в текущих условиях вариант, который помог бы рублю, кроме как изменение направления движения капитала рыночными методами, либо нерыночными, административными».

Центробанк поднял ключевую ставку до 13% в середине сентября и предупредил, что этот показатель может оставаться высоким еще долго. Кроме того, российская нефть Urals дорожала все последние месяцы сначала превысив установленный Западом потолок цен, а к сентябрю значительно оторвавшись от него. По данным Минфина, в сентябре в среднем Urals продавалась за $83 за баррель при цене Brent в $93. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков уверен, что это заметно укрепит рубль, но для этого потребуется больше времени:

«Вероятность введения ограничений увеличивается. Для физических лиц они остаются маловероятными, но для компаний могут ввести более строгие нормативы, увеличение открытой валютной позиции, возможно, более строгие правила возврата валютной выручки, ее продажи. Но это не отменяет тот факт, что такие ограничения вряд ли окажутся полезными для рубля и даже при каком-то краткосрочном эффекте долгосрочно ему не помогут. Главными факторами для нацвалюты остается цена нефти и уровень рублевых ставок.

Сейчас большая доля льготного кредитования, и мы видим, что кредитный импульс остается все-таки большим. Но этот эффект все равно проявится, начнется охлаждение кредитного рынка, и тогда рубль почувствует поддержку. Главным риском может стать несдержанность, ожидание быстрых результатов. Те шаги, которые раньше давали быстрый эффект, сейчас требуют какого-то большего терпения. Думаю, если Банк России хотя бы последует ожиданиям денежного рынка, который сейчас закладывает повышение ключевой ставки до 14,5 к марту 2024 года, на горизонте следующих четырех месяцев мы должны увидеть возврат курса рубля против доллара ближе к 90».

В последние дни, впрочем, нефть Brent и WTI резко дешевела из-за опасений, что замедление роста мировой экономики приведет к снижению спроса, пишет Bloomberg. Европейская Brent 5 октября торговалась ниже $84 за баррель впервые с августа, американская WTI стоила также меньше $84 — в среду она показала самое серьезное падение за год.

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Даниил Бабкин