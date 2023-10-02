Замах на сто рублей

Биржевой курс доллара впервые с середины августа приблизился к 100 руб./$. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне завершения налогового периода, снизившего предложение экспортной выручки. В отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 2 октября после полуторамесячного перерыва приблизился к уровню 100 руб./$. На протяжении почти большей части торговой сессии участники рынка тестировали отметку 99 руб./$, то превышая ее, то откатываясь ниже. Однако в последний час торгов игра на повышение активизировалась, и незадолго до закрытия торговой сессии курс достиг 99,95 руб./$.

По итогам торгов курс остановился на отметке 99,77 руб./$, максимального значения на закрытие с 25 марта 2022 года.

Выросли и остальные ключевые валюты, но менее значительно. Курс евро поднялся до 104,95 руб./€, максимума лишь с 4 сентября. Курс юаня вырос до 13,6 руб./CNY, максимального значения на закрытие с 11 августа.

Возвращение курсов ведущих валют к локальным максимумам происходило при низкой активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил 87,5 млрд руб., что на 6,6 млрд руб. ниже результата предыдущего дня. При этом в последний час торгов объемы торгов упали по сравнению с предыдущими периодами почти втрое, до 4,3 млрд руб. Объем торгов юанем составил менее 87 млрд руб., минимума с 19 июля.

Ослабление рубля ускорилось в минувшую пятницу после завершения налогового периода: 28 сентября компании завершили перечисление в бюджет НДС, страховых взносов, НДФЛ, НДПИ и акцизов.

По оценке аналитиков банка «Зенит», суммарный объем выплат составил около 2,85 трлн руб. «Окончание налогового периода придает уверенности спекулятивным стратегиям, направленным на ослабление национальной валюты»,— отмечает начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

Несмотря на высокие цены на нефть, аналитики не видят в текущих условиях фундаментальных факторов поддержки российской валюты. «Текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта, для оттока капитала и со стороны уходящих иностранных компаний»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ситуацию усугубляют ограничения на экспорт бензина и дизеля. «В четвертом квартале он мог бы составить $12 млрд. Эта цифра практически идентична всему прогнозируемому нами профициту текущего счета в этот период»,— поясняет господин Васильев.

Аналитики ждут дальнейшего снижения курса рубля. По оценке Михаила Васильева, на горизонте ближайших недель доллар будет торговаться в диапазоне 97–101 руб./$.

При преодолении уровня 100 руб./$, как ожидает Владимир Евстифеев, может возобновиться восстановительная динамика за счет фиксации прибыли спекулянтами.

При этом от финансовых регуляторов могут потребоваться новые шаги поддержки национальной валюты. «Пока власти обсуждают целесообразность ужесточения мер контроля за движением капитала, противопоставить ослаблению рубля нечего, при этом словесных интервенций явно недостаточно для отмены нисходящего тренда»,— полагает господин Евстифеев.

Наиболее действенным, по мнению аналитиков, стало бы введение запрета на выход иностранных компаний с российского рынка и возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Однако, подчеркивает Михаил Васильев, необходима «более тонкая ручная настройка в области работы с экспортерами по возврату валютной выручки и валютному контролю, чтобы не помешать бизнесу работать в условиях западных санкций».

Виталий Гайдаев