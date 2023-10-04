Юани и золото доложат в резервы

Министерство финансов возвращается к покупкам юаней. В прошлый раз это привело к отмене бюджетного правила. В ведомстве сообщили, что ожидают в октябре дополнительных нефтегазовых доходов на 500 млрд руб. выше прогноза. Это позволяет Минфину пополнить резервы китайской национальной валютой и золотом. Покупки начнутся 6 октября и продолжатся до начала ноября. Ежесуточно на эти цели власти планируют выделять 18 млрд руб. Курс национальной валюты на это никак не отреагировал, и доллар продолжает торговаться в районе 99 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Почему? И ждет ли валютный рынок новая угроза? Главный аналитик ПСБ Денис Попов объяснил, что сейчас покупки Минфина отличаются от тех, что он планировал совершить в августе:

«Покупка Минфином валюты означает, что нефтегазовые доходы выросли на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля, и в бюджете создались условия для возобновления пополнения резервов в рамках бюджетного правила. Но ЦБ с середины августа прекратил зеркалировать эти операции на валютный рынок, и пополнение резервов теперь происходит без выхода на него. По-простому: Минфин будет покупать валюту у Центробанка. Эта ситуация должна продлиться до конца 2023 года, поэтому для курса рубля это не значимый фактор, нейтральный.

В моем понимании, рубль сейчас находится в начальной фазе стабилизации. Пока мы видим какие-то остаточные процессы давления, связанные с изменением краткосрочных факторов, например, завершением налогового периода. Но, в целом, мы ждем к концу года в районе 95-96 руб. за доллар, а на следующий год сохраняем прогноз колебаний в широком диапазоне от 90 руб. до 100 руб. за доллар».

В прошлый раз, когда доллар подошел к отметке в 100 руб., власти вмешались в ситуацию. Бюджетное правило было приостановлено, ЦБ внепланово пересмотрел ключевую ставку, а экспортеров попросили продавать больше валюты на рынке, по крайней мере, так писали СМИ.

Кроме того, Минфин и ЦБ стали обсуждать меры валютного контроля, рассказывал Антон Силуанов. Министр, впрочем, сообщил, что правительству и регулятору до сих пор не удалось найти консенсус. Вмешательство государства может стать главным фактором для рубля, рассуждает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«Последний цикл ослабления рубля связан с одной причиной — объем расчетов за экспорт составляет уже 42% в рублях, а за импорт мы расплачиваемся в национальной валюте только в 30% случаев. Поэтому потоки иностранных денег в страну ограничены. Как с этим бороться, какие могут быть меры? Две самые очевидные. Первая — это продажа валюты. Но все-таки это будет оказывать лишь краткосрочное воздействие. И ужесточение валютного контроля, но тут палка о двух концах: при ужесточении может пострадать экспорт, то есть контрагентам будет сложнее осуществлять сделки.

Самым очевидным выглядит обязательная продажа выручки, но у нас уже и так порядка 90% продается экспортерами на рынке, поэтому такое решение можно оценивать как слабое по воздействию на укрепление курса рубля. Ослабление курса национальной валюты на 10% выливается в инфляцию примерно в 1%. То есть при новом витке роста курса доллара до 110 руб. можно говорить о том, что инфляция вырастет еще на 1%.

Если смотреть на августовские данные, когда инфляция была 5,2%, то можно судить о том, что еще есть запас, что инфляция окажется в пределах 8%. Поэтому такой резкой необходимости мы не видим. Если будут какие-то действия произведены, то уже речь идет про 110 руб. за доллар и выше».

В Кремле также отмечали, что не видят поводов для беспокойства из-за дорожающего доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внимание к американской валюте рудиментом и посоветовал россиянам привыкать жить в рублевой зоне.

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