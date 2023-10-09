Комитет Госдумы рассмотрит отзыв запрета ядерных испытаний за 10 дней

Комитет Госдумы по международным делам в ближайшие десять дней совместно с МИДом и другими ведомствами рассмотрит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«По предложению Вячеслава Володина Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами»,— сообщила Госдума.

Вопрос должен быть рассмотрен до следующего заседания совета Госдумы 18 октября.

5 октября на заседании клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. При этом он добавил, что «теоретически можно отозвать эту ратификацию». Он также подтвердил, что Россия провела в Арктике испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет обсудит отзыв ратификации договора Госдумы на ближайшем заседании. Госдепартамент США выражал обеспокоенность в связи с такими планами России. При этом в Кремле полагают, что отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний.

Почему Россия готовит дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — в материале «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Анастасия Ларина