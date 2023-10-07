Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдеп США обеспокоен планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с заявлениями российских властей о возможности отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы 9 октября обсудит отзыв ратификации договора.

Госдеп ссылается на заявление российского представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который написал в своем Telegram-канале, что Россия планирует отозвать ратификацию ДВЗЯИ. «Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали»,— объяснил он. При этом господин Ульянов подчеркнул, что отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания.

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.

«Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова. Подобный шаг любого государства-участника, предпринятый без необходимости, ставит под угрозу глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывных устройств»,— заявили в Госдепе (цитата по Reuters).

В заявлении американского ведомства отмечается, что Россия должна достичь «равного положения» с Соединенными Штатами, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принуждать другие государства». Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения помощи Украине, подчеркнули в Госдепе.

5 октября президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отметил, что Россия подписала и ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию». На следующий день Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит отзыв ратификации договора. В Кремле подчеркивали, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает возобновления ядерных испытаний.

Подробнее о том, почему Россия готовит дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,— в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...