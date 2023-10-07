Госдеп США обеспокоен планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с заявлениями российских властей о возможности отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы 9 октября обсудит отзыв ратификации договора.

Госдеп ссылается на заявление российского представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который написал в своем Telegram-канале, что Россия планирует отозвать ратификацию ДВЗЯИ. «Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали»,— объяснил он. При этом господин Ульянов подчеркнул, что отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания.

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.

«Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова. Подобный шаг любого государства-участника, предпринятый без необходимости, ставит под угрозу глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывных устройств»,— заявили в Госдепе (цитата по Reuters).

В заявлении американского ведомства отмечается, что Россия должна достичь «равного положения» с Соединенными Штатами, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принуждать другие государства». Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения помощи Украине, подчеркнули в Госдепе.

5 октября президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отметил, что Россия подписала и ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию». На следующий день Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит отзыв ратификации договора. В Кремле подчеркивали, что отмена ратификации ДВЗЯИ не означает возобновления ядерных испытаний.

Подробнее о том, почему Россия готовит дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,— в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Милена Костерева