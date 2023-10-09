Число жертв среди мирного населения в секторе Газа достигло 560

В ходе атак армии Израиля на сектор Газа погибли 560 мирных жителей, еще 2,9 тыс. — получили ранения различной степени тяжести, об этом сообщила пресс-служба палестинского Минздрава. Ранее сегодня израильская армия объявила о масштабных обстрелах сектора Газа. Представитель палестинского движения «Хамас» Абу Обейда заявил, что из-за обстрелов погибли четверо израильских заложников.

Сегодня, 9 октября, представитель армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские военные вернули под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа. По его словам, в этом районе могут оставаться террористы, но заверил, что боев в каком-либо из этих городов нет. Он добавил, что с начала конфликта боевики выпустили по Израилю примерно 4,4 тыс. ракет.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля сотнями ракет. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, в Израиле погибли более 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали. По данным The New York Times, разведка Израиля и США не знала о подготовке нападения. Посольство РФ заявило, что данных о пострадавших россиянах пока нет. Кремль опасается разрастания израильско-палестинского конфликта.

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