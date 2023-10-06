Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 100 руб. По данным на 15:23, его курс снижается на 60 копеек, до 99,81 руб./$.

Курс евро, по данным на 15:30, составил 106,01 руб./€, за сутки он вырос на 1,22 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс доллара на этой неделе впервые с середины августа превысил 100 руб./$, стоимость евро также преодолела локальный максимум. По мнению аналитиков, которых опросил «Ъ», курс доллара может закрепиться на уровне выше 100 руб./$ в отсутствие новых шагов поддержки российской валюты со стороны финансовых властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».

Петр Бузлаев