Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен
Обострение палестино-израильского конфликта показало, что действовавший статус-кво нежизнеспособен, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он заявил об этом на переговорах с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, передает ТАСС.
Министр рассказал, что на встрече планируется обсудить «все аспекты взаимодействия», в том числе предстоящие встречи между Россией и членами ЛАГ на министерском уровне, а также «беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии». По его словам, эскалация «в очередной раз подтвердила, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен, требует внести коррективы в нашу повестку дня».
7 октября «Хамас» обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах. Сегодня, 9 октября, Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о блокаде сектора Газа.
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