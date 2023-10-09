Свердловская область вошла в топ-15 материально благополучных регионов России

По итогам 2022 года Свердловская область заняла 14 место в рейтинге материально благополучных регионов России. Как следует из данных аналитиков сайта «РИА новости», регион набрал 54,1 итоговых баллов.

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Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В 2021 году область заняла 12 место в рейтинге, набрав 51,8 баллов. В 2022 году рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место (81,2 баллов), Тюменская область — 31 место (41,4 баллов).

Напомним, Екатеринбург занял 173 место по качеству жизни среди 195 городов мира. Также столица Урала заняла пятое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса.

Полина Хабарова

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