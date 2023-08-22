Екатеринбург занял 173 место из 195 в рейтинге мировых городов по качеству жизни

Екатеринбург занял 173 место по качеству жизни среди 195 городов мира, следует из данных международного портала Numbeo. Уральская столица находится между украинским Днепром (172 место) и колумбийской Боготой (174 место). Первое место в рейтинге заняла Гаага (Нидерланды), а последнее Манила (Филиппины).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в рейтинг вошли пять российских городов. Самый высокий показатель уровня жизни среди городов РФ у Нижнего Новгорода — он занял 105 место. На 153 месте находится Москва, 157 место занял Санкт-Петербург и 178 место у Новосибирска.

Согласно индексу покупательской способности Екатеринбург на 134 месте, а по уровню преступности на 110. Согласно индексу безопасности уральская столица разместилась между индийской Калькуттой (109) и ливанским Бейрутом (111). Самым безопасным городом оказался Абу-Даби (ОАЭ), а последнюю 195 строчку занял Каракас (Венесуэла).

По уровню здравоохранения Екатеринбург на 181 месте, а по уровню стоимости жизни на 162 (первое место в этом рейтинг занял швейцарский Цюрих). По соотношению цены недвижимости к доходу Екатеринбург на 125 месте. По уровню загрязненности Екатеринбург на 32 месте, первое место в этом списке у Бейрута (Ливан), а последнее, как наименее загрязненного города, у Хельсинки (Финляндия).

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