Екатеринбург вошел в топ-5 лучших городов России для бизнеса

Екатеринбург занял пятое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса. Как следует из данных журнала Forbes, всего в рейтинге 30 позиций. Первое место в рейтинге занял Краснодар, второе — Южно-Сахалинск, третье — Тюмень, четвертое — Калининград.

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Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Отмечается, что в стране работают более двух тыс. магазинов екатеринбургской сети супермаркетов «Монетка». В прошлом году Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) стал единственным региональным вузом, вошедшим в первую десятку рейтинга лучших российских университетов по версии Forbes.

Напомним, в 2023 УрФУ занял 10 место в топе лучших вузов страны по версии рейтингового агентства RAEX. Это лучший результат среди всех федеральных университетов страны. Сейчас в вузе обучается 41 тыс. студентов.

Тюмень заняла третье место в рейтинге. Среди достижений отмечается крупнейшая частная компания города с выручкой 106,5 млрд руб. в 2022 году — НИПИГАЗ, бывшая инжиниринговая дочерняя компания «Сибур», работающая также на проектах «Новатэк» и «Газпром».

Напомним, Екатеринбург занял 173 место по качеству жизни среди 195 городов мира. По данным исследования РАНХиГС, Тюмень обогнала Екатеринбург в рейтинге социально-экономической устойчивости.

Полина Хабарова

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