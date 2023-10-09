ЯНАО возглавил рейтинг материально благополучных регионов России

По итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место в рейтинге по материальному благополучию регионов России. Как следует из данных аналитиков сайта «РИА новости», по итогам периода регион единственный набрал 100 итоговых баллов, как и в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Салехарда (ЯНАО)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Виды Салехарда (ЯНАО)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занял седьмое место в рейтинге, набрав 81,2 баллов. В прошлом году округ также находился на седьмом месте. Тюменская область заняла 31 место (41,4 баллов). В 2021 году она занимала 25 место.

Напомним, первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занял Новый Уренгой (ЯНАО), где средняя зарплата в первом полугодии 2023 года составила 142,6 тыс. руб. (на 10,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года). Пятое место по уровню зарплат занял Сургут (ХМАО). Среднемесячная зарплата в первом полугодии там составила 103,8 тыс. руб. (+10,2%).

Полина Хабарова

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