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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД России: присутствие российских миротворцев в Карабахе востребовано

МИД РФ: присоединение Армении к Римскому статуту является недружественным шагом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Размещение российских миротворцев в Карабахе до сих пор востребовано, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин, курирующий отношения со странами СНГ. Он также отметил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является недружественным шагом.

Российские миротворцы, по его словам, участвуют в переговорах между Баку и Степанакертом. «И комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской Республики при содействии российских миротворцев»,— подчеркнул дипломат в интервью РБК.

В 2020 году Москва, Баку и Ереван заключили соглашение, направленное на мирное регулирование карабахского кризиса. В результате в Нагорный Карабах на 5 лет был направлен российский военный контингент. «Существовала еще и джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем»,— подчеркнул политик.

Однако в 2022 году Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. В 2023 году он подтвердил свое решение. Эти действия «кардинально поменяли условия, при которых подписывалось совместное заявление от ноября 2020 года, и ситуацию вокруг российского миротворческого контингента». «Это было разворотом позиции официального Еревана на 180 градусов»,— расценил действия Армении Михаил Галузин.

Говоря о ратификации Арменией статута МУС, который выдал ордеры на арест президента России и детского обмудсмена, господин Галузин подчеркнул, что Москва надеялась, что Ереван не пойдет на этот шаг. По его словам, регламент МУС позволяет обращаться в суд без ратификации статутов. «Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный»,— сказал дипломат.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном. На прошлой неделе Министерство обороны сообщало о свертывании нескольких миротворческих постов в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивалось, что миротворческий контингент выводить из региона пока не собираются.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Александра Горошилова

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