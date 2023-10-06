Минобороны сообщило о свертывании трех миротворческих постов в Карабахе

Минобороны РФ сообщило о свертывании миротворческих постов в Нагорном Карабахе. В настоящее время прекратили работу два наблюдательных поста в Шушинском и Аксеранском районах и один временный наблюдательный пост в в Мардакертском районе. В заявлении ведомства сообщается, что посты прекратили свою работу в связи с прекращением в регионе боевых действий.

«Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 6 октября, дипломатические источники сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу», что информация об обсуждении делегацией Минобороны РФ в Баку или Ереване сроков вывода миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности. Ранее в этот же день ТАСС сообщал, что представители Минобороны РФ посетят Ереван для обсуждения даты ухода миротворцев из Карабаха. 3 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что после окончания боевых действий в регионе (19-20 сентября) вопрос сроков пребывания миротворцев в НКР будет решаться Москвой совместно с Баку.

Российские миротворцы находятся на территории Нагорного Карабаха в рамках трехсторонней договоренности с Арменией и Азербайджаном от 9 ноября 2020 года. Их посты размещены вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора. Срок пребывания российских миротворцев в регионе составляет пять лет. Их задача в регионе — контроль за соблюдением режима прекращения огня.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года и расформировании ее госструктур.

О развитии событий — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Полина Мотызлевская