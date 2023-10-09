ОАК передала ВКС вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в «Ростех») передал Минобороны вторую за этот год партию бомбардировщиков Су-34. В госкорпорации уточнили, что бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.

Первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков утверждает, что Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках. «Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно»,— отметил он.

Первую партию военные получили в июне. 6 октября глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова. Министр поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта Су-34.

Российские военные используют бомбардировщики Су-34 в ходе военной операции на Украине. В сентябре, по данным ТАСС, Су-34 впервые применил ракету «Кинжал» в ходе боевых действий. В том же месяце эти истребители оснастили крылатыми ракетами большой дальности, сообщали «РИА Новости».

Лаура Кеффер