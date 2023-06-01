Новосибирский авиационный завод передал Минобороны партию новых Су-34

Партия новых самолетов Су-34 была изготовлена Новосибирским авиационным заводом им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав Госкорпорации Ростех) и передана Минобороны. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний, сообщает ОАК.

«ОАК выполняет поставки самолетов по программе текущего года. Партия Су-34 – первая в этом году поставка самолетов оперативно-тактической авиации. Накануне ВТА также передан очередной Ил-76МД-90А», – сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Представляет собой модификацию истребителя Су-27. Разработан в опытном конструкторском бюро Сухого (ныне — ПАО «Компания “Сухой”»). Первый полет совершил 13 апреля 1990 года, на вооружение военно-воздушных сил РФ принят 20 марта 2014 года. Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (филиал компании «Сухой»).

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Лолита Белова