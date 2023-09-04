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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Су-34 впервые применил ракету «Кинжал» в ходе военной операции

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе военной операции, сообщил источник ТАСС в военном ведомстве. Первый экипаж, который «успешно выполнил такую задачу» представлен к госнаградам.

Комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года. Носителем ракеты является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Но, как сообщалось ранее, под «Кинжалы» также должны были оборудовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34. Первое боевое применение ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной операции на Украине.

Президент Владимир Путин в 2018 году рассказывал, что скорость ракет «Кинжал» в 10 раз превышает скорость звука, дальность составляет больше 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.

Леонид Уварчев

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