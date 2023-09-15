«РИА Новости»: истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Су-34

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, модифицированные бомбардировщики уже применили в зоне боевых действий на Украине. «Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника.

В качестве примера, когда могут потребоваться Су-34 как носители крылатых ракет большой дальности, источник агентства назвал «конфликт со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Представляет собой модификацию истребителя Су-27. На вооружение военно-воздушных сил РФ принят 20 марта 2014 года. Максимальная скорость на высоте — 1900 км/ч, дальность полета — 4500 км без дозаправки и 7000 км с дозаправкой. Практический потолок — 14 650 м. Экипаж — два человека.

Милена Костерева