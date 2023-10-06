Сергей Шойгу поручил руководству НАЗ им. Чкалова увеличить темпы выпуска Су-34

Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу НАЗ им. Чкалова (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»), увеличить темпы производства и ремонта Су-34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – сказал министр.

В настоящее время в целях экономии средств на производство, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно, сообщает пресс-служба министерства.

«Научились делать всё. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас» – сказал директор завода Александр Панасенко.

По словам Сергея Шойгу, в 2023 году поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками. «У нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году – нет», – сказал он.

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Анна Егорова