Постпред Израиля при ООН: мы будем уничтожать «Хамас», а не вести переговоры
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан сообщил, что руководство страны не собирается вступать в переговоры о достижении мира с представителями палестинского исламского движения «Хамас». По его словам, единственной задачей Тель-Авива теперь является полное уничтожение этого движения.
«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру "Хамас", полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились»,— сообщил господин Эрдан в ходе общения с журналистами.
Он подчеркнул, что сейчас израильское государство фактически находится в состоянии войны с «Хамасом» и доведет эту войну до победного конца. По его словам, достижение победы над «Хамасом» необходимо для «купирования возможных террористических угроз» для жителей Израиля. «Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели — устранении этих угроз для наших граждан»,— добавил постпред Израиля при ООН.
7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Количество погибших в Израиле превысило 700 человек, в секторе Газа — 400.