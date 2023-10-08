WSJ: переговорщики из Египта не смогли убедить выпустить израильских заложников

Египетским переговорщикам не удалось убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

«Египетские официальные лица заявили, что Израиль обратился к стране с просьбой помочь в посредничестве в освобождении израильтян, которых боевики «Хамаса» взяли в заложники. По данным посольства Израиля в Вашингтоне, они похитили 100 мирных жителей и солдат»,— пишет WSJ.

В разговоре с агентством «РИА Новости» представитель движения «Хамас» Хазем Касем сказал, что «разговор о пленных израильских солдатах пойдет после завершения битвы "Потоп Аль-Аксы"». Он добавил, что этот вопрос находится в компетенции бригады «Аль-Кассам».

Израильское правительство, как пишет The Times of Israel, подтвердило, что в плену у «Хамаса» находится более 100 человек. Издание также сообщает, что власти Израиля опровергают сообщения о том, что они просили Египет провести переговоры с «Хамасом» по поводу освобождения заложников.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви предположил, что в плену у «Хамаса» могут находиться и граждане России. Издание Ynet сообщает, что многие заложники были посетителями фестиваля Nature Party в кибуце Реим — боевики расстреливали их и брали в плен.

7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.

Петр Бузлаев