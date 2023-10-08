Президент Ирана провел телефонный разговор с главой политбюро «Хамаса»

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с главой политбюро радикального исламистского движения «Хамас» Исмаилом Ханией. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Агентство пишет, что стороны обсудили последние события в Палестине. Детали разговора не разглашаются.

Пресс-служба «Хамаса» в своем Telegram-канале сообщает, что Исмаил Хания выразил признательность президенту Ирана за поддержку Палестины. «То, что вы сделали,— это гордость, слава и сила, и Бог — ваша поддержка … Вы осчастливили исламскую нацию этой инициативой»,— сказано в сообщении.

IRNA добавляет, что президент Ирана также провел телефонный разговор с генеральным секретарем палестинской группировки «Исламский джихад» Зиядом ан-Нахалой.

Накануне действия движения «Хамас» поддержали министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и советник верховного лидера страны Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Атаки «Хамаса» по Израилю поддержали и в правительстве Сирии. Ливанская военизированная группировка «Хезболла» заявила о готовности прийти на помощь Палестине в случае начала наземной операции со стороны Израиля. Она же взяла на себя ответственность за ракетные и минометные удары в ночь на сегодня, 8 октября.

7 октября бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Число погибших на территории Израиля, по последним данным, превысило 600 человек, в секторе Газа — 370 человек.

Петр Бузлаев