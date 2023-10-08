Минобороны Израиля готовит эвакуацию городов, расположенных у границы с Ливаном
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился начать подготовку к эвакуации населенных пунктов, находящихся вблизи границы с Ливаном. Кроме того, он призвал обеспечить выдачу оружия жителям городов и поселений вблизи сектора Газа.
По информации Haaretz, распоряжение господина Галанта вступает в силу немедленно, подготовка к эвакуации населенных пунктов, прилегающих к границе Израиля и Ливана, уже началась. Отмечается, что, по мнению израильских властей, жителям нужно эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с ливанской группировкой «Хезболла».
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.
Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 600 человек.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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