WSJ: властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат чиновникам

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что высокопоставленные украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения или длительной приостановки финансовой помощи Киеву со стороны США.

Как отмечают собеседники WSJ в украинской власти, проблемы с выплатами зарплат чиновникам могут начаться на Украине уже в ноябре нынешнего года. Это, как полагают опрошенные изданием представители украинского истеблишмента, может привести к росту оппозиционных настроений в стране и даст повод для критики президента Владимира Зеленского. Источники WSJ допускают, что Киеву придется брать кредиты и займы у международных финансовых институтов для выплаты зарплат госслужащим.

Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с изданием на условиях анонимности заверил, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерено обработать платеж Киеву за октябрь в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка, если украинские власти смогут доказать, что выделенные ранее деньги были потрачены надлежащим образом.

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Американский Белый дом заявил, что в настоящее время у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине, реализация долговременных программ помощи Киеву пока находится в подвешенном состоянии.

О ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Александр Кислов