Число жертв военных действий между Израилем и «Хамасом» достигло 201

В результате нападения на Израиль палестинского исламистского движения «Хамас», по последним данным, погибли 40 израильтян, 740 пострадали, сообщает телеканал i24 со ссылкой на израильскую национальную медслужбу MDA. Минздрав Палестины сообщил, что в результате операции Израиля в секторе Газа погиб 161 палестинец, 931 получил ранения, передает телеканал Al Hadath.

По информации i24, 17 граждан Непала были взяты в заложники боевиками «Хамас». Правительство Непала сообщило о ранении семи непальцев, находящихся в Израиле.

Сегодня утром, 7 октября, палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамас» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.

Эрдни Кагалтынов