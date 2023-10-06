Глава Минэнерго заявил о возможной отмене эмбарго на экспорт бензина

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал «РИА Новости», что снятие запрета на экспорт бензина может стать «следующим шагом» по смягчению ограничений для нефтяников, но отметил, что нужно «действовать по обстановке». По его мнению, сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных мер улучшит ситуацию на рынке.

Ранее сегодня, 6 октября, правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме. Документом также вводится заградительная пошлина на купленные для перепродажи нефтепродукты — 50 тыс. руб. за тонну. Ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубам, сняты, но при условии, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, доля продажи дизеля на бирже увеличена с 9,5% до 12%, бензина 5-го класса — с 13% до 15%.

4 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что экспортный запрет позволил снизить оптовые цены на топливо. При этом 5 октября биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. Собеседники «Ъ» в отрасли считают, что о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.

Подробнее о смягчении запрета на экспорт топлива — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».