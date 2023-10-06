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Коммерсантъ FM
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Госдеп США объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Государственный департамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Соединенных Штатах, сообщил «РИА Новости» представитель американского ведомства.

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что Вашингтон не потерпит преследования американских дипломатов со стороны правительства РФ.

14 сентября МИД России объявил о высылке 1-го и 2-го секретарей американского посольства в РФ Джеффри Силлина и Дэвид Бернстайна. Ведомство утверждало, что дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым.

Роберт Шонов — бывший начальник отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке. Его задержали в марте. ФСБ предъявила ему обвинение по статье 275.1 УК РФ — за сбор данных для США о российской военной операции на Украине и мобилизации. Он находится под арестом, последний раз его срок продлили 17 августа. Госдеп США утверждал, что Роберт Шонов не нарушал российские законы, а сбор информации осуществлял из публикаций СМИ. В августе ФСБ распространила видеозапись допроса, на которой Роберт Шонов признает вину.

Подробнее о высылке американских дипломатов из РФ — в материале «Шагом демарш!».

Эрдни Кагалтынов

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