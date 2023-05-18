Еще три месяца в «Лефортово»

Лефортовский райсуд продлил на три месяца арест экс-начальнику отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, обвиняемому ФСБ в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ о продлении на три месяца, то есть до 23 августа 2023 года, срока ареста Роберта Шонова. Следствие, по данным «Ъ», мотивировало свой запрос сложностью самого расследования, а также тяжестью обвинения, утверждая, что в противном случае фигурант может скрыться, в том числе найти убежище от правоохранительных органов на территории посольства США или их союзников.

Защита гарантировала, что господин Шонов никуда не денется, даже оставаясь под домашним арестом.

При этом обращалось внимание на возраст и болезни фигуранта.

Суд полностью удовлетворил просьбу ФСБ. Таким образом, арестант будет находиться в СИЗО еще три месяца, а всего — пять месяцев, учитывая время, проведенное в изоляторе во Владивостоке, откуда его этапировали в Москву.

Господин Шонов обвиняется ФСБ в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), за которое ему грозит восьмилетний срок. Он более 20 лет проработал завхозом генконсульства США во Владивостоке, а после его закрытия трудился в организации, которая обслуживает посольство США в Москве.

По данным Госдепа США, господин Шонов не нарушал российских законов, а информация, которую он предоставлял американским дипломатам, была собрана из публикаций СМИ.

Николай Сергеев